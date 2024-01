Münchner Winterdienst startet wegen Eisregen Sondereinsatz

Wegen des erwarteten gefrierenden Regens am Mittwoch setzt der Winterdienst in München auf einen Sondereinsatz. Mehr als tausend Mitarbeiter und mehr als 600 Fahrzeuge würden bereits am Dienstag Splitt und Salz auf den Straßen verteilen, teilte die Landeshauptstadt mit. Dennoch könne man nicht ausschließen, dass es auf Straßen, Rad- und Gehwegen am Mittwoch „sehr glatt und gefährlich“ werde.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Mittwoch in weiten Teilen Bayerns mit gefrierendem Regen und Glatteis. Der DWD riet dazu, Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden.