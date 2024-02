Münchner Polizei: Positive Bilanz nach Sicherheitskonferenz

Nach Abschluss der 60. Münchner Sicherheitskonferenz hat die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt eine positive Bilanz gezogen. Es sei im Umfeld der Veranstaltung mit rund 50 Staats- und Regierungschefs lediglich zu vier Strafanzeigen gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Insgesamt habe die Polizei 20 Versammlungen und 50 Veranstaltungen betreut. Am Samstag waren bei unterschiedlichen Demonstrationen mehrere Tausend Menschen in München auf die Straße gegangen.

Insgesamt seien rund 5000 Polizisten aus mehreren Bundesländern im Einsatz gewesen. Rund 1200 Gullydeckel seien überprüft und versiegelt, 800 Sperrgitter aufgebaut und Schutzmaßnahme in 18 Hotels getroffen worden. Wegen Parkverstößen in der Sperrzone seien 120 Autos abgeschleppt und 200 Verwarnungsgelder verhängt worden.