Unfall

Münchner Lokalbesuch endet mit Sturz in die Tiefe

München

Eine junge Frau hat einen mehrere Meter tiefen Sturz über eine Biergartenbrüstung in München überlebt. Die 27–Jährige wurde mit „mittelschweren Verletzungen“ in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 12.08.2023