Kirche

Münchner Kardinal Marx: Keine Kirchenämter für AfD-Anhänger

München / Lesedauer: 1 min

Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx in München. (Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild )

Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hat sich gegen Anhänger der AfD in Kirchenämtern ausgesprochen. Die AfD und deren Positionen seien unvereinbar mit den Werten der katholischen Kirche, sagte Marx am Donnerstag zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Freisinger Bischofskonferenz in München.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 14:37 Von: Deutsche Presse-Agentur