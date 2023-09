Motorrollerfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Kronach

Ein Motorrollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall nahe Wilhelmsthal (Landkreis Kronach) ums Leben gekommen. Der 55-Jährige war am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit seiner Maschine gegen eine Mauer gefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es handelte es sich den Angaben zufolge um einen sogenannten Wasserdurchlass mit einer Öffnung in der Mauer, wo Wasser hindurchfließen kann. Laut Polizei starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache an.