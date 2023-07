Motorradfahrer überschlägt sich und verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) am Samstag schwer verletzt worden. Der Mann wollte das Auto einer 45–jährigen Frau überholen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Autofahrerin setzte im gleichen Moment zum Linksabbiegen an, wodurch der Motorradfahrer in das Fahrzeug krachte und sich mehrfach überschlug. Er kam in ein Krankenhaus.