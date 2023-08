Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

In Niederbayern ist ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 61–Jährige war am Samstag mit seinem Krad in Eggenfelden (Landkreis Rottal–Inn) unterwegs, als er beim Rechtsabbiegen die Kontrolle verlor und stürzte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.