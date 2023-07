Landkreis Schweinfurt

Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen und stirbt

Poppenhausen / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. (Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild )

Ein Motorradfahrer ist mit einem Auto im unterfränkischen Poppenhausen zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der 58–Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag in Würzburg mit.

Veröffentlicht: 29.07.2023, 14:35 Von: Deutsche Presse-Agentur