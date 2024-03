Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Transporter

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter im niederbayerischen Kröning ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 58-Jährige erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Demnach fuhr der Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2045 in Richtung Adlkofen (Landkreis Landshut). Als er ein Auto überholte, prallte er mit seinem Motorrad frontal mit dem entgegenkommenden Transporter zusammen. Dessen 62-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden belief sich auf rund 23.000 Euro.