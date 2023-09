Unfälle

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baumaschine

Hilpoltstein / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Beim Zusammenstoß mit einem Radlader in Mittelfranken ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verstarb der 66-Jährige am Mittwoch noch an der Unfallstelle.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 11:49 Von: Deutsche Presse-Agentur