Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Oberbayern gestorben. Der Fahrer des Wagens sei bei dem Unfall in Altomünster (Landkreis Dachau) leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Fünf weitere Menschen in dem Transporter blieben demnach unverletzt.

Der Jugendliche war den Angaben zufolge am Mittwochabend aus zunächst unklarer Ursache in einer Kurve mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Kleintransporter zusammengestoßen. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei hatte der 16-Jährige weder einen Führerschein noch eine Zulassung für das Motorrad. Die Ermittlungen dauerten an.