Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Niederbayern tödlich verletzt worden. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin hatte den vorfahrtsberechtigten 58–Jährigen am Samstag beim Einbiegen auf die Staatsstraße 2119 bei Ortenburg (Landkreis Passau) übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Trotz Reanimationsversuchen starb der Kradfahrer noch an der Unfallstelle.