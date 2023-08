Verkehrsunfälle

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß in Oberbayern

Töging am Inn / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein 73–jähriger Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Motorradfahrer in Töging am Inn (Landkreis Altötting) gestorben. Nach Polizeiangaben vom Montag erlag der Mann am Wochenende in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Veröffentlicht: 28.08.2023, 17:28 Von: Deutsche Presse-Agentur