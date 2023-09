Verkehr

Motorradfahrer stirbt nach Sturz bei Fahrt mit Sohn

Roßbach

Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz bei einer Fahrt mit seinem erwachsenen Sohn in Niederbayern an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren der 67-Jährige und der 43-Jährige am Mittwoch bei Roßbach (Landkreis Rottal-Inn) auf ihren Motorrädern unterwegs, als der Vater mit seiner Maschine in einer Kurve von der Straße abkam und auf eine Wiese stürzte.

Von: Deutsche Presse-Agentur