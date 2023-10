Landkreis Aschaffenburg

Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Auto

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Unterfranken ist ein Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb der 53-Jährige am Samstag, zwei Tage nach dem Unfall in Sailauf (Landkreis Aschaffenburg), im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

