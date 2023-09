Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein Motorradfahrer ist in Wiesenbronn (Landkreis Kitzingen) gegen einen Wagen geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge erkannte der 55–Jährige ein Auto zu spät, das am Dienstag zum Abbiegen stehen geblieben war. Trotz eines Ausweichversuches prallte der 55–Jährige gegen den Wagen und stürzte. Anschließend rutschte er über die Fahrbahn in den Straßengraben. Ein Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der 66 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.