Rhön–Grabfeld

Motorradfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Ostheim vor der Rhön

Bei einem Verkehrsunfall in Unterfranken ist ein 73–jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte er am Dienstagnachmittag an einer Einmündung in Ostheim vor der Rhön (Landkreis Rhön–Grabfeld) die Vorfahrt eines 32–jährigen Autofahrers missachtet, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 19.07.2023, 09:06 Von: Deutsche Presse-Agentur