Unfall

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Neustadt b. Coburg / Lesedauer: 1 min

«Rettungsdienst» steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. (Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild )

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 18-jähriger Motorradfahrer in Neustadt bei Coburg am Samstagabend schwer verletzt worden. Die Polizei ging am Sonntag davon aus, dass ein Autofahrer den Mann übersah, der 18-Jährige stürzte und über die Straße in eine Hecke schlitterte.

Veröffentlicht: 12.11.2023, 10:00 Von: Deutsche Presse-Agentur