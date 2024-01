Möbelaufbau löst Polizeieinsatz aus

Das Aufstellen von Möbeln hat in Dachau zu einem Einsatz der Polizei geführt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verständigte ein 68 Jahre alter Mann am späten Samstagabend die Beamten, weil er aus der Nachbarwohnung lautes Poltern, Kinderweinen und Frauengeschrei wahrnahm. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe sich herausgestellt, dass die Nachbarsfamilie lediglich in guter Stimmung Möbel aufbaute und nebenher einen Boxkampf im Fernsehen schaute.