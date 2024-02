Mitgliederzuwachs beim Deutschen Alpenverein

Der Deutsche Alpenverein (DAV) mit Sitz in München verzeichnet für das Jahr 2023 nach eigenen Angaben einen deutlichen Mitgliederzuwachs um 4,79 Prozent. So viele Neumitglieder habe es seit 2019 nicht mehr gegeben, teilte der DAV am Donnerstag mit. Insgesamt gehören dem Verein damit 1,52 Millionen Menschen an. Dieses Jahresergebnis mache großen Mut, sagte DAV-Hauptgeschäftsführerin Andrea Händel. Dahinter stecke eine riesige und ungebrochene Begeisterung für die Berge und den Bergsport sowie eine große Anerkennung der Leistungen des DAV.

Diese Leistungen würden vor allem von den deutschlandweit 356 Sektionen und vielen Ehrenamtlichen erbracht, so Händel. „Sie machen das Fundament unseres Verbandes aus. Mehr als 30.000 Menschen seien im DAV ehrenamtlich aktiv und leisteten pro Jahr mehr als zwei Millionen Stunden Arbeit.“

Der Mitgliederzuwachs 2023 sei nicht nur prozentual gesehen groß, sondern auch in absoluten Zahlen, teilte der DAV mit. Rund 69.500 Menschen seien neu hinzugekommen. „Und damit so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte des Verbandes.“ Den mit sieben Prozent größten Zuwachs habe es in der Gruppe der 26- bis 40-Jährigen gegeben, gefolgt von den bis 18-Jährigen mit gut sechs Prozent.

Auf die Frage „Welche Aufgaben des DAV sind für Sie besonders wichtig?“ seien die drei häufigsten Antworten der Neumitglieder laut einer Umfrage gewesen: Erhalt der Hütten und Wege, Naturschutz sowie Bergsport. Dazu sagte Geschäftsführerin Händel: „Unser Fokus für die nächsten Jahre liegt dabei darauf, den Bergsport für die Menschen langfristig möglich zu machen. Dazu brauchen wir Infrastruktur, intakte Berge und die Vermittlung von Bergsportkompetenz.“

Grundsätzlich verzeichnet der DAV nach eigenen Angaben seit seiner Neugründung 1950 ein konstantes Mitgliederwachstum - mit einer kleinen Delle während der Corona-Pandemie. Der Frauenanteil liegt demnach aktuell bei 43,9 Prozent (2013: 40,9 Prozent).