Landkreis Würzburg

Mitfahrer auf Bett: Polizei stoppt Kleintransporter

Gelchsheim / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Bett statt Sitze: Vier Männer und eine Frau haben bei einer Fahrt in Gelchsheim (Landkreis Würzburg) ungesichert auf einem Bett im hinteren Teil eines Kleintransporters gelegen. In dem überladenen Transporter waren am Sonntag vierzehn Menschen im Alter von 20 bis 66 Jahren statt der erlaubten neun Passagiere unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.

Veröffentlicht: 17.07.2023, 11:54 Von: Deutsche Presse-Agentur