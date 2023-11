Feuerwehreinsatz

Mitarbeiterinnen in Münchener Baumarkt eingesperrt

München / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild )

Drei Mitarbeiterinnen sind in einem Baumarkt in München eingeschlossen gewesen. Warum die Frauen hinter verschlossenen Türen standen, konnte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag nicht sagen.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 10:54 Von: Deutsche Presse-Agentur