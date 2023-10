Straubing

Mit Sportwagen durch Hauswand gefahren

Ein 35 Jahre alter Mann ist mit seinem Sportwagen durch eine Hauswand in Straubing in Niederbayern gefahren und gegen zwei weitere Autos geprallt. Der Mann war in der Nacht auf Donnerstag stadtauswärts mit dem Auto unterwegs, als er von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte.

