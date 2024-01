Millionenschaden nach Feuer in Wohnscheune in Oberfranken

Ein Feuer in einer Wohnscheune hat im Landkreis Kulmbach einen Millionenschaden verursacht. Der 35-jährige Bewohner hatte das Feuer am Dienstagmorgen bemerkt und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, verletzte er sich leicht an der Hand. Der Brand griff anschließend auf zwei weitere Gebäude in Mainleus über. Mehr als 150 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Wohnscheune brannte komplett nieder. Was das Feuer verursacht hat, war zunächst unklar.