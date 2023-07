Weißenburg–Gunzenhausen

Millionenschaden nach Brand in Maschinen– und Lagerhalle

Weißenburg / Lesedauer: 1 min

Einen Schaden von etwa 1,2 Millionen Euro hat ein Feuer in einer Maschinen– und Lagerhalle in Weißenburg (Landkreis Weißenburg–Gunzenhausen) verursacht. Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen den Brand am Montagmittag zu löschen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Nachmittag mitteilte.

Veröffentlicht: 17.07.2023, 16:56 Von: Deutsche Presse-Agentur