Brände

Millionenschaden bei Brand eines Sägewerkes

Postmünster / Lesedauer: 1 min

Ein Feuerwehrmann zieht sich für einen Einsatz an. (Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Symbolbild )

Bei einem Feuer in einem Sägewerk in Niederbayern ist ein hoher Schaden entstanden. Das Hauptgebäude des Betriebes in Postmünster (Landkreis Rottal-Inn) sei am Mittwoch in Vollbrand geraten und zerstört worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit und schätzte den Schaden auf einen niedrigen Millionenbetrag.