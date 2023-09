Anklage

Millionen-Gewinn mit illegalem Arzneimittel-Handel

Bamberg/München

Sie sollen über Asien zahlreiche Medikamente in alle Welt verkauft haben: Die bayerische Zentralstelle für Cybercrime hat Anklage gegen zwei mutmaßliche Drahtzieher eines weltweiten Netzwerks zum illegalen Handel mit Arzneimitteln erhoben. Wie die Spezialstaatsanwaltschaft am Mittwoch in Bamberg mitteilte, soll der 41 Jahre alte Hauptangeschuldigte von 2017 bis 2020 Medikamente weltweit versandt und damit einen Gewinn von neun Millionen Euro erzielt haben.

27.09.2023