Verkehrsunfall

Militärlaster fährt in Baustelle: 100.000 Euro Schaden

Abtswind / Lesedauer: 1 min

Ein Straßenschild weist auf eine Baustelle hin. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein 54-Jähriger ist in Unterfranken mit einem Militärlaster in eine Baustelle gefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verursachte der Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, bei dem Unfall am Mittwochabend im Landkreis Kitzingen einen Schaden in sechsstelliger Höhe.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 15:13 Von: Deutsche Presse-Agentur