Milde Temperaturen in Bayern - Zum Wochenende Regen

Mit Temperaturen bis zu 16 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken ist das Wetter in Bayern am Donnerstag weiterhin mild. Der Tag beginnt vor allem in den östlichen Mittelgebirgen stark bewölkt, im weiteren Verlauf zeigt sich dort jedoch auch die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden 11 Grad im Fichtelgebirge erwartet, im Raum München bis zu 16 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 1 bis 7 Grad ab, im Bayerwald und in den östlichen Alpentälern kann das Thermometer auch Temperaturen unter 0 Grad anzeigen. In Unterfranken ist zudem mit ein paar Regentropfen zu rechnen.

Auch am Freitag ist der Himmel bedeckt, laut den Meteorologen steigen die Temperaturen auf bis zu 17 Grad an. Am Abend nimmt die Regenwahrscheinlichkeit im Nordwesten des Freistaats zu. Zum Wochenende werden kühlere 7 bis 13 Grad erwartet. Während es am Samstag vor allem im Süden und Osten regnen soll, ist es am Sonntag bei vielen Wolken weitestgehend trocken.