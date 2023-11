Mikkelsen: Kein Unterschied zwischen Helden und Bösewichten

Für Hollywood-Star Mads Mikkelsen macht es keinen Unterschied, ob er Helden oder Schurken verkörpert. „Die meisten Schauspieler betrachten das nicht als Good Guys oder Bad Guys. Wir betrachten sie als Menschen ‐ Menschen mit Fehlern“, sagte der dänische Schauspieler («Der Rausch“, „James Bond 007: Casino Royale») in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

So gehe er jedes Mal an das Spielen von Charakteren heran, auch bei seinem neuen Film „King's Land“, verriet Mikkelsen. Seine Figur Ludvig Kahlen sei darin kein offensichtlicher Held und über weite Strecken des Films auch nicht wirklich sympathisch. Dadurch, dass man ihn durch die Handlung begleite, beginne man aber, ihn zu verstehen.

Mikkelsen wird in der kommenden Woche in München mit dem Bambi in der Kategorie „Schauspiel International“ ausgezeichnet.