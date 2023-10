Migration

Migranten festgenommen: Mutmaßlich mit Lastwagen geschleust

Tirschenreuth / Lesedauer: 1 min

Beamte der Bundespolizei stehen an der deutschen Grenze. (Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild )

47 Migrantinnen und Migranten sind in Tirschenreuth in der Oberpfalz festgenommen worden, weil sie illegal ‐ vermutlich auf der Ladefläche eines Lastwagen - nach Deutschland eingereist sein sollen. Eine Zeugin meldete am Mittwochabend, dass sich Personen an der Bundestraße 15 bei Tirschenreuth aufhielten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 13:52 Von: Deutsche Presse-Agentur