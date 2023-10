Prozess

Messerattacke: Unterbringung in Psychiatrie beantragt

Regensburg / Lesedauer: 1 min

Im Prozess um den fast tödlichen Messerangriff auf einen jungen Mann ist für den Beschuldigten die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt und in einer psychiatrischen Einrichtung angeordnet worden. Die Richter am Landgericht Regensburg werteten die Tat am Freitag als versuchten Totschlag.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 14:58 Von: Deutsche Presse-Agentur