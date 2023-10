Ampel-Koalition

Merz verlangt nach Ampel-Wahleinbußen Kurskorrekturen

Berlin / Lesedauer: 2 min

Boris Rhein (r) bekommt Blumen von Friedrich Merz nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. (Foto: Michael Kappeler/dpa )

CDU-Chef Friedrich Merz hat nach den Einbußen von SPD, Grünen und FDP bei den Wahlen in Bayern und Hessen Kurskorrekturen der Bundesregierung verlangt. „Die Ampel-Koalition in Berlin ist durch dieses Wahlergebnis in einer geradezu historischen Weise abgestraft worden“, sagte Merz am Montag nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 13:49 Von: Deutsche Presse-Agentur