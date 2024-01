Tram

Menschen nach Gefahrenbremsung verletzt: 85-Jährige stirbt

München / Lesedauer: 1 min

Bei einer Gefahrenbremsung einer Tram sind in München am vergangenen Dienstag fünf Menschen gestürzt und dabei verletzt worden. Eine 85 Jahre alte Frau habe sich dabei so schwer verletzt, dass sie nach einer Operation zwei Tage später im Krankenhaus verstarb, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 07.01.2024, 12:58 Von: Deutsche Presse-Agentur