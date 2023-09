Polizeieinsatz

Menschen mit Messer bedroht: 38–Jähriger festgenommen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Weil er mehrere Menschen in Nürnberg mit einem Messer bedroht haben soll, ist ein 38–Jähriger am Donnerstag von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen worden. Auslöser für den Vorfall in einem Bürogebäude soll laut Zeugen der Umstand gewesen sein, dass der Mann auf das Rauchverbot hingewiesen wurde, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte.

