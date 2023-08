Notfälle

Meldung über Schüsse im Allgäu: Polizei kontrolliert Züge

Amberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Nachdem Anwohner in Amberg (Landkreis Unterallgäu) Schüsse im Freien gemeldet haben, sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Schützen — und kontrolliert dabei Züge in der Region. Meldungen über Verletzte gebe es bisher nicht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag.

Veröffentlicht: 03.08.2023, 16:05 Von: Deutsche Presse-Agentur