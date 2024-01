Mehrere Unfälle wegen Glätte in Oberfranken und Oberbayern

Glatte Straßen haben in Oberfranken und Oberbayern zu mehreren Unfällen geführt, teilweise mit Verletzten. Bei Coburg prallten zwei Männer in der Nacht auf Donnerstag kurz hintereinander mit ihren Autos in die Leitplanke und wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 44-Jähriger verlor demnach auf der Autobahn 73 die Kontrolle über sein Auto und prallte zweimal in die Leitplanke. Gemeinsam mit Helfern sicherte er die Fahrbahn mit Warndreiecken. Ein 51 Jahre alter Autofahrer erkannte die Unfallstelle zu spät. Auch er prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke. Die Autobahn in Richtung Suhl wurde zeitweise gesperrt.

Im Landkreis Eichstätt gab es am Mittwoch ebenfalls zwei Unfälle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin verlor in einer Kurve in Richtung Altmannstein die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Straße ab. Ähnlich erging es einem 22 Jahre alten Autofahrer bei Pförring. Weil er laut Polizei zu schnell unterwegs war, geriet er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab.