Brände

Mehrere Rinder sterben bei Feuer in Stall

Neukirchen / Lesedauer: 1 min

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Bei einem Brand in einem Stall in Neukirchen (Landkreis Straubing-Bogen) sind am Montagabend zehn Rinder verendet. Von den 50 Rindern im Stall konnten 40 ins Freie gebracht werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 06:11 Von: Deutsche Presse-Agentur