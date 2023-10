Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Trafohaus-Brand

Beim Brand eines Trafohauses an einer Biogasanlage in Oberbayern ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Hinweise auf Brandstiftung lagen den Ermittlern nach dem Feuer in Garching an der Alz (Landkreis Altötting) in der Nacht auf Montag zunächst nicht vor, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache blieb aber unklar, die Ermittlungen dauerten am Montag an.

Verletzt wurde bei dem Brand den Angaben zufolge niemand. Das Trafohaus sei aber ausgebrannt, der Schaden liege „im mittleren sechsstelligen Bereich“, teilte die Polizei mit.