Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Brand in Tiefgarage

Bei einem Brand in einer Tiefgarage im Landkreis Mühldorf am Inn ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Zwei Fahrzeuge seien ausgebrannt, ein dritter Wagen habe angefangen zu brennen, teilte die Polizei mit. Die Tiefgarage in Waldkraiburg befindet sich den Angaben zufolge unter Wohnhäusern. Diese seien bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag aber nicht beschädigt worden. Allerdings mussten die Bewohner mehrerer Häuser die Gebäude zwischenzeitlich verlassen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Brandursache war zunächst unklar.