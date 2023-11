Brände

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden nach Brand in Passau

Passau / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Beim Brand eines Vierseithofes in Passau ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Nach Polizeiangaben standen zwei der fünf Gebäude des Anwesens in der Nacht zum Mittwoch in Vollbrand.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 07:20 Von: Deutsche Presse-Agentur