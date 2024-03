Mehrere Hunderttausend Euro bei Einbrüchen erbeutet

Beute im Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben Diebe bei Einbrüchen in München gemacht. Sie sollen sowohl Schmuck als auch Bargeld gestohlen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die bislang unbekannten Täter gelangten gewaltsam über Balkontüren in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses. Die Einbrüche sollen zwischen Freitagabend und Sonntagabend passiert sein.