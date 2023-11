Mehrere Durchsuchungen wegen Kinderpornografie-Verdachts

Ermittler haben im nördlichen Oberbayern elf Objekte wegen des Verdachts auf kinderpornografisches Material durchsucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden die zwischen 16 und 60 Jahre alten Beschuldigten verdächtigt, Abbildungen von sexuellem Missbrauch Minderjähriger empfangen, gespeichert oder versendet zu haben. Insgesamt hätten die Ermittler bei der Aktion in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg am Dienstag mehr als 700 Datenträger sichergestellt.

Teils wurden demnach darauf Missbrauchsabbildungen gefunden. In einigen Fällen hätten die Beschuldigten die Taten eingeräumt, teilte die Polizei mit. In zwei Fällen seien Verdächtige sogar gerade dabei gewesen, weitere Dateien herunterzuladen, als die Ermittler auftauchten.

Bei den Durchsuchungen seien auch spezielle Spürhunde im Einsatz gewesen, um elektronische Speichermedien wie Festplatten und USB-Sticks zu finden.