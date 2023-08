Wetter

Mehrere Aquaplaning–Unfälle in Bayern

Günzburg / Lesedauer: 1 min

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Auf regennassen Straßen hat es in Bayern mehrere Aquaplaning–Unfälle gegeben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verloren dabei am Freitag mindestens drei Fahrer die Kontrolle über ihre Wagen, weil sie ihre Geschwindigkeit nicht den nassen Straßenverhältnissen angepasst hatten.

Veröffentlicht: 05.08.2023, 13:18 Von: Deutsche Presse-Agentur