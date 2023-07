Mehr Umsatz, mehr Gewinn: O2 legt bei Mobilfunkverträgen zu

Der Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland (O2) setzt seinen Wachstumskurs fort. Wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte, stieg die Zahl der Mobilfunk–Vertragskunden im zweiten Quartal um rund 300.000 auf 27 Millionen. Damit lag die Firma erneut deutlich vor ihrem schwächelnden Wettbewerber Vodafone, der im Frühjahrsquartal auf einen Zuwachs von 24.000 gekommen war. Bereits in den vergangenen Quartalen hatte O2 ähnlich hohe Zuwachswerte wie in diesem Frühjahr vorweisen können. Beim Umsatz legte Telefónica, das auch Festnetz–Verträge verkauft, um 4,4 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu, der Nettogewinn kletterte um 12 auf 53 Millionen Euro.