Film

Mehr Komfort, leicht teurere Tickets: Lage der Kinos stabil

München / Lesedauer: 2 min

Popcorn steht zwischen den Sitzreihen in einem Kino. (Foto: Fabian Sommer/dpa )

Ein Filmabend zu Hause ist oft nur in der Vorstellung schön. In der Realität wird ewig diskutiert, bis sich alle auf einen Streifen geeinigt haben. Dann wird gestoppt. Toiletten- oder Trinkpause. Das passiert im Kino nicht, was Viele offenbar zu schätzen wissen.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 07:05 Von: Deutsche Presse-Agentur