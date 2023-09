Soziales

Mehr Haushalte bekommen Wohngeld

Fürth / Lesedauer: 1 min

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. (Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration )

Mit dem Anstieg der Mieten geht in Bayern eine kräftig gestiegene Zahl von Wohngeldempfängern einher. Ende 2022 bekamen in Bayern insgesamt 57 055 „reine Wohngeldhaushalte“ staatliche Unterstützung, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Donnerstag meldete.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 12:29 Von: Deutsche Presse-Agentur