Mehr Autodiebstähle in Bayern

In Bayern sind 2022 mehr Autos gestohlen worden als noch im Vorjahr. Das Bundeskriminalamt (BKA) verzeichnete für das vergangene Jahr 612 Autos, die dauerhaft verschwunden waren. Das ist ein Anstieg um 8,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 mit 565 Autodiebstählen im Freistaat, wie die Behörde am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Für das Jahr 2021 hatte das BKA ursprünglich eine höhere Zahl an gestohlenen Autos berichtet. Allerdings waren in den Zahlen alle entwendeten Fahrzeuge mit einem Versicherungskennzeichen enthalten, darunter beispielsweise E–Scooter. Diese wurden nun herausgerechnet.

Die Ermittler des BKA gehen davon aus, dass hinter einem Großteil der Autodiebstähle organisierte Gruppen stehen. Dabei seien die einzelnen Gruppen unterschiedlich spezialisiert — auf den eigentlichen Diebstahl, den Transport oder den Handel mit den gestohlenen Fahrzeugen. Zunehmend werde beobachtet, dass Täter etwa bei mehreren nächtlichen Einbrüchen in einem Wohnviertel an Fahrzeugschlüssel heranzukommen versuchten, um dann die Autos zu stehlen. Dieses Phänomen werde als „Homejacking“ bezeichnet.