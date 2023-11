Quartalszahlen

Mehr Auslieferungen: BMW schneidet besser ab als erwartet

München / Lesedauer: 1 min

Der Autobauer BMW hat im dritten Quartal mehr Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft eingefahren als gedacht. (Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild )

Der Autobauer BMW hat im dritten Quartal mehr Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft eingefahren als gedacht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte im Jahresvergleich trotz des höheren Anteils noch nicht so lukrativer Elektroautos um 18,2 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Freitag in München mitteilte.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 07:51 Von: Deutsche Presse-Agentur