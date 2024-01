Bundesagentur für Arbeit

Mehr Arbeitslose - Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt

Blick auf das Logo der Bundesagentur für Arbeit. (Foto: Philipp Znidar/dpa )

2023 war ein herausforderndes Jahr und 2024 könnte so weitergehen. Das wirkt sich inzwischen auch auf den Arbeitsmarkt in Bayern aus. Die Forderungen an die Politik werden deshalb lauter.

